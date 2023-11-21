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Допинг

Сегодня, 22:16

Серебряного призера Олимпиады-2018 Зайденберга дисквалифицировали за допинг

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный арбитражный суд Германии дисквалифицировал экс-защитника национальной команды Янника Зайденберга на 4 года за употребление допинга.

По результатам допинг-теста, в крови 39-летнего хоккеиста обнаружили следы тестостерона и дегидроэпиандростерона.

Зайденберг стал серебряным призером Олимпиады-2018. В финале сборная Германии уступила России (3:4).

С 2013 года хоккеист выступал за «Ред Булл» из Мюнхена. Он не играл за команду в прошедшем сезоне. В сезоне-2021/22 Зайденберг набрал 19 (5+14) очков в 46 матчах.

Янник Зайденберг
Хоккей
Олимпиада
Сборная Германии по хоккею
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