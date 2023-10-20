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Сегодня, 16:27

В РУСАДА заявили, что восстановление статуса организации будет рассмотрено в 2024 году

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала процесс по восстановлению статуса организации.

«Мы не согласны с вынесенным нам решением ВАДА и вытекающими из этого решения последствиями, санкциями. Наша позиция четкая, ясная. Мы готовы к тому, что дело будет рассмотрено в CAS. Думаю, в течение 2024 года это будет рассмотрено. По крайней мере, мы на это надеемся. Со своей стороны мы позицию подготовили. Согласно положениям стандарта, сторона не может быть восстановлена до устранения замечаний. Мы направили информацию, что мы выполнили все пункты. Мы ждем от ВАДА некоего отчета», — сказал Логинова.

22 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о том, что РУСАДА останется лишенным полноценного статуса в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

ВАДА
РУСАДА
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