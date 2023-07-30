Юрист рассказала о кейсе, который CAS учтет в процессе по делу Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что решение национальной антидопинговой панели Ямайки применить наказание в виде предупреждения за нарушение антидопинговых правил ямайской пловчихой Маккензи Хидли будет принято во внимание Спортивным арбитражным судом (CAS) в ходе рассмотрения дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Кейс пловчихи из Ямайки будет принят во внимание в ходе рассмотрения дела Валиевой. При этом, естественно, каждое дело рассматривается индивидуально. И при вынесении решения арбитрами принимается во внимание огромное количество факторов. Тяжело комментировать эту ситуацию, так как мы не видим обоснование решения по ямайской пловчихе — был ли установлен источник попадания запрещенного вещества в организм», — цитирует Анцелиович «РИА Новости».

В июле издание Jamaica Observer сообщило, что за два положительных допинг-теста, сданных в 2022 году, Хидли получила просто предупреждение. На момент совершения нарушения антидопинговых правил Хидли было 15 лет, и в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) она считалась «защищенным лицом».

О положительной пробе Валиевой стало известно 9 февраля 2022 года.

11 июля фигуристка вошла в новый пул допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU). Спортсмены, включенные в данный список обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS.