Шокирующая выходка: болельщицы в вечерних платьях устроили массовое побоище накануне соревнований

Дикий инцидент во время скачек в австралийском Брисбене.

Конный спорт всегда был уделом аристократов. В XVIII—XIX вв.еках скачки были популярны среди элиты как в России, так и в Европе. На соревнованиях присутствовали императоры и представители знати в парадных нарядах.

Турниры или их отдельные события часто описываются в классической литературе — в частности, в произведениях Льва Толстого достаточно много исторических фактов с тех времен. А эпизод с офицерских скачек в «Анне Карениной» является одним из ключевых в романе.

Австралия

В настоящее время конный спорт остается одним из самых дорогих. И на соревнованиях по-прежнему присутствуют солидные люди в парадно-выходной одежде. Часто для высоких гостей (особенно для дам) устраивают конкурсы на лучший костюм или головной убор. В Австралии турниры по этому виду спорта — одни из самых ожидаемых после футбола и регби.

На протяжении всей истории страны скачки были неотъемлемой частью австралийской культуры. А день проведения Кубка Мельбурна даже стал государственным праздником. Соревнования организуются Австралийским советом по скачкам, который устанавливает правила и обеспечивает их соблюдение.

Однако турнир в Брисбене заставил слегка усомниться в элитарности этого вида: после соревнований, предварявших главный старт, болельщицы в вечерних платьях устроили массовую драку! И не в шутку, а с реальными побоями и телесными повреждениями.

Скачки. Фото Global Look Press

Дичь

Дикое событие произошло во время Весеннего карнавала скачек — в преддверии Кубка Мельбурна. По окончании соревнований в местном ботаническом саду неподалеку от ипподрома шесть женщин-болельщиц устроили потасовку. Девушка в зеленом платье напала на даму в красном, ударила ее коленом, а затем рукой.

Один из мужчин, находившихся рядом, попытался разнять драку, однако в схватку уже успели ввязаться другие женщины. Случайные зрители, которые наблюдали за происходящим, кричали участницам стычки, требуя от них прекратить хаос, но становилось только хуже. Были слышны реплики: «Эй, эй, прекрати это! Отвали от нее! Не бейте ее — слезьте с нее».

В свалке мелькало нижнее белье хулиганок — просто удивительно, что одежда в такой серьезно потасовке немедленно не пришла в негодность. В конце концов дама в синем платье прижала одну из девушек в красном платье к забору и начала избивать ее, а зрительницу в белом платье уронила на землю и принялась избивать другая болельщица.

Подобные выходки зрителей — не частый случай для Кубка Мельбурна. Фото Getty Images

Реакция

Что именно так сильно разозлило любительниц конного спорта и стало причиной такого поведения — неизвестно. Однако никакого расследования данного происшествия не будет. В полиции района Квинсленд сообщили, что получили и ознакомились с видео инцидента. Однако отметили, что не получали заявлений о драке и не будут расследовать произошедшее.

«Наши поиски не выявили никаких инцидентов такого характера, на которые была вызвана полиция, и никаких последующих сообщений не поступало», — говорится в заявлении полиции.

Однако ролик с дикой выходкой местных болельщиц уже разлетелся по интернету, и его подхватили СМИ. Все в один голос называют данный происшествие шокирующим, что неудивительно — для такого вида спорта это, мягко говоря, нетипичное поведение зрителей. Возможно, конфликт был никак не связан со спортом. Однако почему-то хочется верить, что даже в аристократических скачках есть место для страсти.

Кстати, тот же самый Кубок Мельбурна в этом году оказался омрачен протестами экологов, которые в принципе возражают против проведения соревнования для лошадей. По их мнению, этот вид спорта является издевательствами над животными. На старты «зеленые» явились в костюмах динозавров и с плакатами: «Конные скачки — это реликт».