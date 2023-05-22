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Сегодня, 15:46

Егорян считает, что допущенные к стартам фехтовальщики имеют право на спортивное будущее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян считает, что допущенные к международным стартам российские фехтовальщики имеют право на свое спортивное будущее, пусть и под нейтральным флагом.

«Я всегда говорила, что наше дело — фехтовать, остальное решать нашим тренерам, федерации и всем остальным руководящим людям. Поэтому решение, выступать или нет, должно быть совместным. Я эту ситуацию отпустила, так как я уже состоялась как спортсменка, добилась своих высот, и для меня это не так критично. Но, если у допущенных спортсменов есть возможность выступать, пусть и под нейтральным флагом, они должны это делать. Они имеют право на свое спортивное будущее», — приводит слова Егорян ТАСС.

Ранее Федерация фехтования России получила от Международной федерации фехтования второй список спортсменов и специалистов, которым был одобрен нейтральный статус, в него вошли 17 спортсменов и 12 специалистов. В итоговый список не вошел ни один призер Олимпийских игр в Токио, на которых россияне завоевали 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль.

Источник: https://tass.ru/sport/17811481
Яна Егорян
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