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Сегодня, 13:48

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию следующего сезона из-за допуска россиян

Виталий Косик
Корреспондент
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В Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин в знак протеста против допуска к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

Традиционный этап в Бонне должен был пройти с 10 по 12 ноября.

Ранее по той же причине был отменен этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин текущего сезона.

10 марта конгресс FIE принял решение разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам российских спортсменов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать к турнирам атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230505/fencing-1869909995.html
Олимпиада
МОК
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