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Сегодня, 14:45

Мамедов заявил, что у российских фехтовальщиков нет шансов на участие в международных соревнованиях

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал корреспонденту «СЭ», почему у российских фехтовальщиков нет шансов в ближайшем будущем принять участие в международных соревнованиях.

«Есть ли у российских спортсменов в ближайшее время шанс оказаться на международных соревнованиях? Нет. Никаких шансов нет. Потому что все условия, которые созданы — не дают никаких шансов. С нами никто не выходит на связь. У нас нет никакого список, кто может участвовать. У нас вообще ничего нет. Потом, если даже они пришлют список, представляете сколько турниров уже пропустили? А если кого-то из списка они вычеркнут, потому что те носят погоны? Те, кто носят погоны виноваты в этом? Они останутся дома, а мы поедем? Это неприемлемо», — сказал Мамедов «СЭ».

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле (Корея), который стартует 27 апреля.

Ильгар Мамедов
МОК
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