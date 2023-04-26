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Сегодня, 15:05

Мамедов: «Отправили FIE гипотетический вариант формы спортсменов. Их это очень разозлило»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Фото Федерация фехтования России
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Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов рассказал «СЭ» о процессе согласования нейтральной формы российских спортсменов для участия в международных соревнованиях.

— С нейтральной формой вопрос решили?

— А что нужно? Пошли в магазин, купили что-то и поехали, — сказал Мамедов «СЭ». — Это же не сборную России экипировать. Кому что понравится — купит и поедет.

— С Международной федерацией фехтования (FIE) ее не нужно согласовывать?

— Мы отправили гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило.

— Почему?

— Там были фотографии, которые им не понравились.

— Что на них, боюсь спросить?

— Кто-то стоит в папахе на горной вершине, смотрит вдаль и высматривает орлов. Кто-то стоит с лопатой. Кто-то в костюме садовника. (Смеется.) Не понравилось им. Если они говорят: «В этом нельзя, в этом нельзя, в этом нельзя». Говорю: «Не знаю, в чем поедут. Выберут что-то нейтральное и поедут». Они: «Нет, пришлите». Прислал то, что на данный момент было.

Ранее стало известно, что российские фехтовальщики пропустят этап Кубка мира в Сеуле (Корея), который стартует 27 апреля.

Ильгар Мамедов
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