Мамедов восхитился красотой армейцев на праздновании 100-летия ЦСКА

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов восхитился красотой российских спортсменов, пришедших на празднование 100-летия ЦСКА в армейской форме.

«Мы, спортсмены и тренеры ЦСКА, гордимся, что среди нас есть военнослужащие, — цитирует ТАСС Мамедова. — Сегодняшний праздник показал, как прекрасны наши спортсмены в военной форме. Это гордость и честь — быть членами ЦСКА. Сегодняшний праздник еще раз продемонстрировал, как важно чтить свою историю. Сегодня на праздновании собрались легенды российского спорта, достояние нашей страны. От лица всех российских фехтовальщиков поздравляю всех причастных к этому празднику».

29 апреля ЦСКА исполнилось 100 лет. Торжественное мероприятие, посвященное юбилею клуба, прошло в Театре Российской Армии.