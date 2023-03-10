Грачева заявила, что допуск фехтовальщиков до международных турниров стал для нее подарком в день рождения

Российская рапиристка Инна Грачева назвала допуск российских фехтовальщиков до международных турниров лучшим подарком на день рождения.

«Я только узнала, что это произошло. Наверное, это самый лучший подарок на мой день рождения, который я сегодня отмечаю», — приводит ТАСС слова Грачевой.

10 марта Грачевой исполнилось 33 года. В этот же день прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.