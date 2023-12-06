Президент ФФР: «Бах находится под большим прессом. Было бы все по-другому, если бы он изъявлял волю единолично»

Мамедов ответил на вопрос, что бы сказал Баху, если бы встретился с ним

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, что бы сказал президенту МОК Томасу Баху, если бы встретился с ним лично.

«Понимаю, что эмоционально говорить тут нельзя. Бах — фехтовальщик, олимпийский чемпион. Но он находится под большим прессом. Если бы он мог изъявлять свою волю единолично, думаю, все было бы по-другому. В мире спорта и большой политики не все так просто и однозначно. Например, недавно я где-то прочитал, что Бах дал надежду российским спортсменам на участие в Олимпийских играх. Говорит, что дверь не закрыта. Но вы сами понимаете, что это не лезет ни в какие ворота. Лучше скажи прямо, что не допускаешь. Зачем все это? Бах вроде хочет, но сделать не может», — сказал Мамедов «СЭ».

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.