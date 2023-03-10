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Сегодня, 17:58

Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований

Ана Горшкова
Корреспондент
Марта Мартьянова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на Inside the Games.

Данное решение было принято на внеочередном конгрессе, который проходит в пятницу, 10 марта, в онлайн-формате.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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