Президент Федерации фехтования России Мамедов об условиях допуска: «Ждем заседание МОК»

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос «СЭ» об условиях допуска российских спортсменов к международным соревнованиям по фехтованию.
«В каком статуте будет выступать России? Об этом не говорилось на конгрессе. Мы ждем заседание МОК, которое будет в конце марта. Пока никакого документа нет, можно только предполагать», — сказал Мамедов «СЭ».
10 марта на внеочередном конгрессе Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о возвращении россиян и белорусов к участию в соревнованиях.