Губерниев — о возвращении российских фехтовальщиков на международные соревнования: «Начало положено»

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Беларуссии к международным соревнованиям.

«Ласточка с весною в сени к нам летит. Это напрашивалось, с учетом того, что там Алишер Усманов до сих пор президент федерации. Поэтому кто-то должен быть первым. Но радоваться преждевременно, потому что будет мощнейшее противодействие, с моей точки зрения. Надо смотреть за реакцией Европы, США, Австралии, Японии, Китая. Но в любом случае важен прецедент. Решение принято — 89 голосов, против 46 голосов. Треть против. Как они себя поведут, что они будут говорить, будут призывать к бойкотам или как-то мириться с этой ситуацией. В любом случае начало положено. Очень надеюсь, что другие федерации будут присоединяться. Но федерация биатлона будет последней, которая нас допустит — это совершенно точно», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.