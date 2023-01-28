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Сегодня, 18:30

Бестемьянова отметила вклад российского фигурного катания в победу Губановой на ЧЕ-2023

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото Reuters
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Очень рада за нее. Она молодец! Поздравляем ее. Конечно, в ее достижении есть большая заслуга российского фигурного катания. У нас такое количество прекрасных спортсменов, что для попадания на чемпионат Европы и мира, приходится менять спортивное гражданство, чтобы быть на высоком уровне», — сказала Бестемьянова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Анастасия Губанова. Грузинская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023, Хендрикс — вторая

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Наталья Бестемьянова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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