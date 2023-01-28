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Сегодня, 18:20

Тарасова — о победе Губановой на ЧЕ: «Рада за нее! Она русская спортсменка, выступающая за Грузию»

Тарасова отреагировала на победу грузинской фигуристки Губановой на чемпионате Европы
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото AFP
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Рада за Губанову! Она русская спортсменка, выступающая сейчас за Грузию. Поздравляем грузинскую команду, которая первый раз выигрывает золотую медаль чемпионата Европы. А кто сомневался, что российская школа фигурного катания лучшая в мире?» — сказала Тарасова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Анастасия Губанова. Грузинская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023, Хендрикс — вторая

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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