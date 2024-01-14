Чемпионат Европы: смотреть трансляцию показательных выступлений онлайн

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартовал в среду, 10 января, и завершается в воскресенье, 14 января. Турнир проходит в литовском Каунасе. В программе заключительного дня: показательные выступления. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляцию выступлений в прямом эфире в России можно смотреть на онлайн-сервисе Okko Sport по платной подписке.

Планировалось, что турнир примет Будапешт (Венгрия) в период с 22 по 28 января, но страна отказалась от проведения.

В мужском одиночном катании золотую медаль завоевал француз Адам Сяо Хим Фа. У женщин лучшей стала Луна Хендрикс из Бельгии. В танцах на льду сильнее всех оказался дуэт Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия). Лучшая пара — Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия).

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