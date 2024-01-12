Француз Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы второй год подряд

12 января, 23:10
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа второй год подряд стал победителем чемпионата Европы в мужском одиночном катании.
22-летний спортсмен по сумме двух программ получил 276,17 балла. Второе место занял Александр Селевко из Эстонии, набравший 256,99 балла. На третьей строчке — итальянец Маттео Риццо (250,87).
Чемпионат Европы
Мужчины, итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 276,17
2. Александр Селевко (Эстония) — 256,99
3. Маттео Риццо (Италия) — 250,87
4. Габриэль Франгипани (Италия) — 246,09
5. Лукас Бричги (Швейцария) — 242,46
6. Денис Васильев (Латвия) — 237,42
7. Ника Эгадзе (Грузия) — 233,16
8. Владимир Самойлов (Польша) — 230,17
9. Георгий Рештенко (Чехия) — 226,67
10. Николай Мемола (Италия) — 225,88