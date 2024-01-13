Французский фигурист исполнил сальто во время произвольной программы

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа во время произвольной программы на чемпионате Европы исполнил сальто.

Данный элемент запрещен, поэтому 22-летний француз получил штраф. Однако несмотря на это он стал чемпионом Европы с 276,17 балла (по итогам двух программ).

Теперь на счету Сяо Хим Фа две победы на чемпионатах Европы (2023, 2024). Также он является двукратным чемпионом Франции (2023, 2024), четырехкратным серебряным призером чемпионата Франции (2019—2022), победителем Гран-при Франции (2022, 2023) и Китая (2023).