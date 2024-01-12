Радионова считает, что Косторная с Куницей могли бы претендовать на лидерство на чемпионате Европы

Чемпионка России Елена Радионова в комментарии для «СЭ» высказалась о шансах пары Алена Косторная/Георгий Куница на мировой арене.

«Судить о том, могли бы Косторная с Куницей конкурировать на мировом уровне можно по результатам чемпионата России. Те, у кого выше баллы, могут претендовать на лидерство на чемпионате Европы», — сказала Радионова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Россияне набрали 200,15 балла и заняли лишь 9-е место на чемпионате России.

Чемпионат Европы среди пар выиграл дуэт из Италии — Лукреция Беккари и Маттео Гаризе, набрав в сумме 199,19 баллов.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.