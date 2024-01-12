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Чемпионат Европы

Сегодня, 18:01

Итальянцы Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы, Дэвис и Смолкин — седьмые

Руслан Минаев
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Reuters
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри лидируют после ритм-танца на чемпионате Европы. Танцевальный дуэт набрал 86,80 балла.

Второе место заняли британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон — 85,20. Третьими финишировали Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы — 80,73.

Выступающие за Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли седьмое место, набрав 76,33 балла.

Со всеми результатами ритм-танца на чемпионате Европы можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Каунас, Литва

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия) — 86,80

2. Лайла Фер и Льюис Гибсон (Великобритания) — 85,20

3. Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 80,73

4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 78,47

5. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 76,68

6. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 76,36

7. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 76,33

8. Луасиа Демужо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 75,69

9. Катержина Мразкова — Даниэль Мразек (Чехия) — 75,19

10. Юка Орихара — Юхо Пиринен (Финляндия) — 68,59

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Лайла Фер/Льюис Гибсон
Эллисон Рид/Саулюс Амбрулевичюс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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