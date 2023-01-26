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Чемпионат Европы

26 января, 22:58

Итальянцы Конти и Макии выиграли чемпионат Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Никколо Макии и Сара Конти.
Фото Global Look Press
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Итальянская пара Сара Конти и Никколо Макии выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо (Финляндия).

Спортсмены по сумме двух программ набрали 195,13 балла. Второе место заняла еще одна пара из Италии Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини, набравшая 186,96 балла. Третьими стали Анника Хокке и Роберт Кункель из Германии — 184,26 балла.

Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Пары

Итоговое положение

1. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 195,13 балла

2. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 186,96

3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 184,26

4. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 173,66

5. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 172,98

6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 169,94

7. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 152,54

8. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 148,94

9. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143,72

10. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 137,49

11. Федерика Симиоли — Алессандро Зарбо (Чехия) — 134,02

12. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия) — 132,30

13. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 125,86

Произвольная программа

1. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 127,48

2. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 124,68

3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 117,18

4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 115,01

5. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 110,89

6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 107,48

7. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 99,25

8. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 96,19

9. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 94,78

10. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 88,06

11. Федерика Симиоли — Алессандро Зарбо (Чехия) — 87,34

12. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия) — 86,90

13. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 83,31

Фигурное катание
Анника Хокке/Роберт Кункель
Гиларди/Амброзини
Сара Конти/Никколо Макии
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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