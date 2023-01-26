Итальянцы Конти и Макии выиграли чемпионат Европы

26 января, 22:58
Итальянская пара Сара Конти и Никколо Макии выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо (Финляндия).
Спортсмены по сумме двух программ набрали 195,13 балла. Второе место заняла еще одна пара из Италии Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини, набравшая 186,96 балла. Третьими стали Анника Хокке и Роберт Кункель из Германии — 184,26 балла.
Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Пары
Итоговое положение
1. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 195,13 балла
2. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 186,96
3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 184,26
4. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 173,66
5. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 172,98
6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 169,94
7. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 152,54
8. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 148,94
9. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 143,72
10. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 137,49
11. Федерика Симиоли — Алессандро Зарбо (Чехия) — 134,02
12. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия) — 132,30
13. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 125,86
Произвольная программа
1. Ребекка Гиларди — Филиппо Амброзини (Италия) — 127,48
2. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 124,68
3. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 117,18
4. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 115,01
5. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 110,89
6. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 107,48
7. Лукреция Беккари — Маттео Гуаризе (Италия) — 99,25
8. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 96,19
9. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 94,78
10. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 88,06
11. Федерика Симиоли — Алессандро Зарбо (Чехия) — 87,34
12. София Шаллер — Ливио Майр (Австрия) — 86,90
13. Грета Крафорд — Джон Крафорд (Швеция) — 83,31