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Чемпионат Европы

Сегодня, 07:45

Словенская фигуристка рассказала о нюансах тренировки с ученицами Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даша Грм.
Фото Global Look Press
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31-летняя участница чемпионата Европы Даша Грм, являющаяся самой возрастной действующей одиночницей мира, в интервью «СЭ» вспомнила тренировку с российскими фигуристками на прошлогоднем чемпионате Европы.

— Вы бы не стали кататься в группе Тутберидзе?

— В прошлом сезоне я была в одной тренировочной группе с русскими из ее группы. (дальше Даша не может выразить всей гаммы эмоций и начинает смеяться) Это было так напряженно! Я была в шоке от того, сколько прыжков они делают за 40 минут тренировки. Они прыгали все время! Я просто смотрела на них и я уже устала, понимаете! Трудно понять, как выглядят их ежедневные тренировки. Но я в восторге от того, как много они могут сделать. За этим очень много работы.

— И ведь Этери не кричала на них. Просто спокойно смотрела?

— Да, тренеры были абсолютно спокойны. Но девчонки и так делали свою работу, их почти не корректировали, может, чуть-чуть. Помню, что Трусова боролась с четверными, но Валиева все делала легко.

— Четверной, как чашку чая отхлебнула.

— Вот да, именно. Они были готовы. Им и не нужна была эта тренировка. (смеется)

Даша Грм. «Несправедливо, что русских отстранили. Но справедливо ли, что множество русских катаются за другие страны?» Интервью самой возрастной одиночницы мира

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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