Русских легионеров выгонят домой? Почему на самом деле могли отменить фигурный Евро в Венгрии

15 мая, 07:00
Чемпионат Европы по фигурному катанию остается для международной и национальных федераций чемоданом без ручки. Бросить его нельзя, желающих носильщиков крайне мало, а те, кто хотел бы провести турнир, — отстранены. Как ни крути — многие мировые виды спорта остаются дотационными, и для проведения больших турниров нужны государства, для которых проведение соревнований — вопрос престижа. До поры до времени ISU мог назначать Евро в близких к России странах типа Белоруссии, Финляндии или Эстонии в расчете на русскую кассу, но теперь и эта возможность если не убита, то введена в искусственную кому.
Чемпионат Европы 2024 года планировался в третьей подряд финно-угорской стране — Венгрии, но на неделе местная ассоциация конькобежцев отказалась от проведения чемпионата. Что произошло?
Официально причина звучала так:
— В связи с затяжным конфликтом (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ») по соседству с нашей страной, ее влиянием на экономику и ценами на энергоносители, существенно влияющими на конькобежные виды спорта, Венгерская национальная федерация после длительного рассмотрения вопроса отказывается от проведения чемпионата Европы ISU по фигурному катанию и танцам на льду в 2024 году. Из-за отсутствия достаточных финансовых ресурсов для обеспечения высокого качества соревнований MOKSZ отозвала свое право на организацию у Международного союза конькобежцев (ISU), — говорилось в заявлении на сайте.
На бумаге все гладко, и действительно Венгрия серьезно пострадала от энергокризиса. Страну без выхода к морю долгое время выручало Солнце (в Будапеште количество солнечных часов в году — 2054, в Москве, к примеру, 1740). Но после начала СВО венгерское правительство решило вмешаться в индустрию и ввело регулирование новых батарей. Решение критиковали, но у властей своя правда. Некоторые меры по госрегулированию цен, наоборот, избиратели хвалят.
В октябре было официально объявлено об экономии света в госучреждениях. Кроме того, из-за отношений премьер-министра Виктора Орбана и властей Евросоюза сложно идут переговоры о дотациях из Брюсселя. Словом, проблемы есть, и их сложно отрицать. Другое дело, что будь это чемпионат по фехтованию или водному поло, средства наверняка бы нашлись.
Сколько стоит чемпионат Европы по фигурному катанию? В 2014 году, когда Венгрия принимала турнир, руководители федерации говорили, что у них «бюджет 1,8 миллиона евро, который позволяет провести хороший чемпионат Европы». Последний «Гран-при США», согласно документам федерации, стоил 400-500 тысяч долларов. Оценка в миллион долларов вполне уместна, следует из изучения документации предыдущих хозяев чемпионата. Как правило, еще миллион вкладывает непосредственно ISU, еще до миллиона могут вложить спонсоры.
Но было бы странно не упомянуть другие причины отмены чемпионата и контекст, в котором она произошла. Во-первых, совсем недавно в отставку ушел руководитель местной федерации Гурген Варданян. Фамилия не должна вводить в заблуждение — Варданяна впервые пригласили еще в социалистическую Венгрию в 1989 году, он принес стране первое европейское золото в женском одиночном катании с Юлией Шебештьен в 2004-м. Но Варданян действительно в последние годы проводил политику русификации венгерской сборной, что не нравилось местным. Проведение чемпионата Европы в Будапеште как раз могло быть нужно для престижа его федерации.
В Европе существовало несколько мостиков из России — например, в Польшу, за которую выступают Екатерина Куракова, Владимир Самойлов и другие, — на удивлении, Кипр, и по нашей информации, об этом варианте задумывались некоторые российские фигуристы из топа. Есть и некоторые другие страны.
Результаты натурализации дали о себе знать — на последнем чемпионате мира россияне Павлова/Святченко заняли седьмое место в парах, россиянка Игнатьева и украинец Семко, тренирующиеся в России, стали 10-ми в танцах. Денег в федерацию, кстати, тоже стало поступать больше, вот только Варданяна начали подозревать в растратах в федерации конькобежцев, которая руководит всеми коньковыми видами спорта.
Нероссиян, а вернее, этнических венгров в сборной практически не осталось. Балаж Надь, выступавший с Павловой, переехал в США, а лучшая одиночница страны Вивьен Папп выступила с разгромным заявлением: «У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку [Полину Джуманиязову]. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — заявила 14-летняя участница юниорской серии «Гран-при». У мужчин из своего клуба ушел Мозеш Береи — а в мужском одиночном места в сборной оккупировали братья Власенко.
В феврале вспыхнуло до такой степени, что венгерские родители написали открытое письмо, в котором обвиняли Варданяна в финансовом интересе русификации, а ту самую Шебештьен — в насилии в отношении детей. Досталось и жене Верданяна Ераняк Ипакян, хореографу, занимавшей пост в федерации.
Варданян был вынужден уйти. А вместе с ним и чемпионат Европы — новые власти федерации, думается, сейчас будут заниматься дерусификацией венгерской сборной, а не проведением турнира, на котором в любом случае солировали бы снова россияне — без какой-либо перспективы для популяризации среди местных ребят. Вот и возникла идея отменить турнир совсем.
Вопрос — останутся ли в сборной российские фигуристы, добившиеся уже многого, или их попытаются вычистить. Кстати, несмотря на все прошлые дружественные заявления, сейчас, согласно перечню МИД РФ, Венгрия также является недружественным России государством.