Малинин сделал шесть четверных, но проиграл японцу и корейцу. Трусова была восхищена американцем

ISU пора задуматься об увеличении стоимости четверных.

Чемпионат мира. Мужчины

1. Шома Уно (Япония) — 301,14

2. Джунхван Ча (Южная Корея) — 296,03

3. Илья Малинин (США) — 288,44

Японцы все-таки взяли три золота чемпионата мира — это их лучший результат за всю историю. Непокоренными остались только танцы, но если великий Дайсуке Такахаши возьмет в своей карьере хоть какую-то медаль, это уже будет круто. Представьте, чемпион мира и призер Олимпийских игр в одиночном катании — и пьедестал в танцах. Круто же! А пока у страны-хозяйки три заслуженных золота в остальных видах.

Четверной аксель не помог Малинину выиграть

Что хочется сказать по итогам турнира у мужчин — не думается, что россияне были бы здесь лишними. В последние годы мы привыкли так считать, но тройка была бы реальна. Даже при наличии Шомы Уно и Ильи Малинина — по компонентам подтянулись, квады вроде бы тоже есть. Было бы крайне тяжело — от России в каком бы то ни было виде поехал бы только один человек. Прессинг невероятный, но мы говорим о возможностях. Так что они есть и, надеюсь, будут.

Прокаты в последней разминки впечатлили. Илья Малинин, шесть квадов. Сказал — сделал, хоть и не все получилось чисто. Кому-то такое сравнение может показаться крамольным, но американец не выполнил все идеально. Как и Саша Трусова на Олимпиаде, что лишило ее золота. У Ильи только половина четверных оценена на плюсовые надбавки. И сказать, что это было несправедливо, значит, слукавить. Четверной аксель был с неидеальным выездом, но за него стоят плюсы. Лутц и флип — с плохими выездами. Второй лутц — и вовсе на «галку», но здесь нужно пересматривать. К сальхову и тулупу вопросов не было.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Малининым была восхищена и Александра Трусова, которая пришла разобрать прокаты мужчин в студию Okko. Неудивительно, что Илья — фаворит Саши: он тоже идет на риск и делает максимальное количество четверных:

— Я ждала Шому Уно и Илью Малинина, они сделали пять и шесть четверных. Очень круто. Ждала и Шому, и Малинина в призах. Было интересно понаблюдать за борьбой. Не ожидала, что кореец выступит так хорошо... Судя по моим соревнованиям и выступлениям, я ценю риск, в этом и есть смысл. Многие могут откатать спокойно, немногие могут пойти на риск и сделать. Мне от этого становится интереснее смотреть. Больше всего понравился прокат Ильи Малинина. Не буду комментировать баллы, я не разбиралась, как ставились оценки, были ли докруты. Он за все прыжки боролся. Ни разу не упал, все прыжки вытащил. Это очень забирает силы, когда ты вытаскиваешь. А он сделал в конце тройной аксель. Я думала, будет двойной.

«Ты боец, боец! Тяжело было в начале...», — сказал Рафаэль Арутюнян Малинину после проката. Действительно, вторая часть пошла лучше, хоть и были спотыкания в конце программы. Силы у Ильи были, но подвела чистота исполнения. Сейчас поклонники американца спорят в соцсетях с теми, кто считает, что все заслуженно. Скажу так: если судить по текущей системе оценивания ISU, действительно, все закономерно. Постановки Малинин пока эмоционально и хореографически тянет не до конца. За вращения и дорожки преимущественно получает четвертые уровни, но не максимальные надбавки, что соответствует исполняемому. Прыжковый контент — умопомрачительный, но ошибки уже разбирались выше. Все по заслугам.

Единственный момент: ультра-си стоят неоправданно мало. Малинин единственный в мире исполняет квад аксель, но за него можно получить лишь 12,5 балла (без надбавок). ISU стоит задуматься над тем, что все-таки увеличить стоимость — да, над компонентами и качеством надо работать. Но все-таки технический прогресс ценить тоже надо. Надеюсь, Илья не сильно расстроится и не опустит руки — он в любом случае молодец.

Илья Малинин. Фото Reuters

Исторические события для Японии и Кореи

Историческое событие номер два — у Южной Кореи. Если поклонники женского одиночного катания все еще помнят Юну Ким и серебро Хаен Ли стало для них не таким шоком, то медали такого же достоинства Джунхвана Ча они наверняка удивились. Не потому, что кореец был совсем уж темной лошадкой этого чемпионата, просто раньше ему настолько чистые прокаты не удавались.

Шома Уно — герой чемпионата. У него ничего не получалось на тренировках, появилась травма, он даже некоторое время не катался, но ни разу не упал и вообще сделал минимальное количество ошибок. Не шесть четверных, как Илья Малинин, но пять и очень достойно. Видимых помарок было две — на сальхове и на каскаде с четверным тулупом. Судьи нашли еще несколько недокрутов, но это не помешало Уно стать двукратным чемпионом.

Отдельно нужно сказать о Даниэле Грассле — эта тема волнует многих. После короткой программы итальянец был счастлив — удалось показать более-менее чистый прокат. В произвольной — тоже, но судьи были строги. Скажем честно, что техника прыжков Грассля оставляет желать лучшего, так что слишком сильно удивляться 157 баллам не стоит. Но 14-е место в произвольной — наверняка не тот результат, на который Даниэль рассчитывал. Особенно после перехода к Этери Тутберидзе. Раньше ему действительно ставили больше за примерно такие же прокаты, но я бы не говорила, что это некое «наказание» за переход. Грассль весь сезон не мог откататься более-менее хорошо, зачетка на него не работает, придется нарабатывать все с нуля.

В целом же приятно смотреть, когда судьи отмечают ошибки, которые были в прокатах, но поощряют хорошо сделанные элементы. Сильных одиночников много, гораздо больше, чем тройка призеров — и Джейсон Браун, как бы к нему ни относились, и Киган Мессинг, и Кевин Эймоз, и многие другие. Мужское одиночное — это то, что действительно стоит смотреть. Причем сейчас и в мире, и в России.