Авербух считает Валиеву главным фаворитом чемпионата России

Хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался о женском турнир на чемпионате России. Он отметил, что при чистом катании явным фаворитом соревнований является Камила Валиева.

— В женском турнире явным фаворитом называют Камилу Валиеву. Кто-то сможет навязать ей борьбу?

— Здесь я соглашусь: если Камила катается чисто, то она будет главным фаворитом турнира. И мы видим, что она как раз набирает форму: на прыжковом турнире Валиева замахнулась и на тройной аксель, и на четверной тулуп. Камила — выдающаяся фигуристка. Если она выступает чисто, то объективно на данный момент никто не сможет с ней соревноваться.

— А Лиза Туктамышева способна побороться за золото? За пьедестал?

— Я болею за нее, естественно. Но еще раз говорю: если Валиева откатает чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться. Все потому, что у нее очень сильные компоненты. Но если Камила будет допускать ошибки, то, конечно же, шансы появятся у всех остальных.