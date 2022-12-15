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Чемпионат России

15 декабря, 19:55

Авербух считает Валиеву главным фаворитом чемпионата России

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Хореограф и продюсер Илья Авербух в интервью «СЭ» высказался о женском турнир на чемпионате России. Он отметил, что при чистом катании явным фаворитом соревнований является Камила Валиева.

— В женском турнире явным фаворитом называют Камилу Валиеву. Кто-то сможет навязать ей борьбу?

— Здесь я соглашусь: если Камила катается чисто, то она будет главным фаворитом турнира. И мы видим, что она как раз набирает форму: на прыжковом турнире Валиева замахнулась и на тройной аксель, и на четверной тулуп. Камила — выдающаяся фигуристка. Если она выступает чисто, то объективно на данный момент никто не сможет с ней соревноваться.

— А Лиза Туктамышева способна побороться за золото? За пьедестал?

— Я болею за нее, естественно. Но еще раз говорю: если Валиева откатает чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться. Все потому, что у нее очень сильные компоненты. Но если Камила будет допускать ошибки, то, конечно же, шансы появятся у всех остальных.

Камила Валиева. «Если Валиева катается чисто и безошибочно, то с ней практически невозможно бороться». Авербух — о новогодних шоу и чемпионате России

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
Камила Валиева
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