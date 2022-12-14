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Чемпионат России

14 декабря, 21:46

Появились предварительные списки участников чемпионата России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Появились предварительные списки участников чемпионата России-2023 по фигурному катанию.

В одиночном мужском катании примут участие 18 спортсменов, среди которых Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

В женских соревнованиях тоже выступят 18 фигуристок. В списке присутствуют Софья Акатьева, Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Софья Самоделкина и Софья Муравьева.

Полностью списки можно посмотреть на сайте ФФККР.

Чемпионат России пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря в «Платинум Арене».

Максим Кондратьев
Фигурное катание
Александра Трусова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Михаил Коляда
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Марк Кондратюк готовится выступить на чемпионате России