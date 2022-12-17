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Чемпионат России

17 декабря, 19:23

Бетина Попова считает снятие Коляды с чемпионата России по фигурному катанию печальным событием

Алина Савинова
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Хореограф и тренер Бетина Попова отреагировала на новость о снятии серебряного призера Олимпийских игр Михаила Коляды с чемпионата России по фигурному катанию.

«Снятие Михаила Коляды, я думаю, для многих болельщиков и любителей фигурного катания станет серьезным печальным событием, потому что, конечно, чемпионат страны — это главный старт сезона, где встречаются все сильнейшие. Интересно посмотреть, понаблюдать за любимыми спортсменами, но здоровье всегда важнее для спортсмена, думаю, Алексей Николаевич Мишин знает, что делает, если сейчас Мише нужно восстанавливаться и лечиться, конечно, так правильно поступить. У Миши очень интересные программы, как всегда, если он в хорошей форме, его выступления смотреть — одно удовольствие», — приводит ТАСС слова Поповой.

Сегодня, 17 декабря, тренер Коляды Алексей Мишин сообщил, что фигурист пропустит чемпионат России. Турнир пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Источник: https://tass.ru/sport/16622465
Фигурное катание
Михаил Коляда
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