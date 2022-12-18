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Чемпионат России

Сегодня, 11:49

Коляда: «В скором времени вернусь. Спасибо за теплые слова»

Коляда прокомментировал пропуск чемпионата России
Руслан Минаев
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Фигурист Михаил Коляда прокомментировал пропуск чемпионата России. У серебряного призера Олимпийских игр-2018 в Пченчхане диагностировали обострение хронического синусита.

«Дорогие болельщики! К сожалению, в этом году я пропускаю чемпионат России из-за болезни. Был грипп, который спровоцировал у меня синусит. Сейчас продолжаю лечение и в скором времени вернусь. Спасибо всем за теплые слова поддержки!» — написал Коляда в соцсетях.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 22 по 25 декабря.

Фигурное катание
Михаил Коляда
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