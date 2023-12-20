Чемпионат России: прогноз и кто победит в турнире танцевальных дуэтов

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске. В соревнованиях по танцам на льду выступит всего 15 дуэтов.

По мнению букмекеров, больше всего шансов на победу в танцевальном турнире у Александры Степановой и Ивана Букина. В случае триумфа в Челябинске фигуристы смогут оформить свой третий титул в карьере. Успех танцоров, которые занимаются в группе Александра Жулина, оценивается коэффициентом 1.25.

Президент федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске высказался о проблемах в российских танцах на льду.

«Мы обеспокоены ситуацией в танцах на льду. К сожалению, не видим прогресса в этом виде, поэтому ежедневно практически обсуждаем, как исправить ситуацию, как стимулировать развитие танцев как у детей и юношей, так и уже у взрослых спортсменов. Один из таких стимулов — здоровая конкуренция. Но говорить о том, что в танцах мы сейчас являемся мировыми лидерами, не можем», — сказал Сихарулидзе.

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова предсказала тройку призеров в турнире танцоров на предстоящем в Челябинске чемпионате России.

«Мы все увидели на прошедших в Москве в выходные соревнованиях, конечно, Александра Степанова и Иван Букин сейчас являются лидерами в России. И я предполагаю, что на чемпионате страны на втором месте будут не Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а (выигравшие два этапа «Гран-при» текущего сезона) Елизавета Худайбердиева и Егор Базин», — сказала Бестемьянова РИА «Новости спорт».

В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они допустили ошибки в обоих прокатах, но все же набрали наибольшую сумму баллов — 203,46.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация