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Чемпионат России

Сегодня, 15:00

Чемпионат России по фигурному катанию: где смотреть трансляции онлайн и на ТВ

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Иван Букин и Александра Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир примет ледовая арена имени В.К. Белоусова «Трактор».

Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и на онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Победителями соревнований в прошлом году стали одиночники Евгений Семененко и Софья Акатьева, пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

В этом году не примет участие Анна Щербакова, которая много участвует в шоу и имеет загруженный график. Узнать полный состав участников чемпионата России можно на нашем сайте.

Расписание турнира доступно в материале «СЭ».

Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Егор Базин. Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Анна Щербакова
Евгений Семененко
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Софья Акатьева
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