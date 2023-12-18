Чемпионат России по фигурному катанию: где смотреть трансляции онлайн и на ТВ

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию 2024 пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря. Турнир примет ледовая арена имени В.К. Белоусова «Трактор».

Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и на онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Победителями соревнований в прошлом году стали одиночники Евгений Семененко и Софья Акатьева, пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

В этом году не примет участие Анна Щербакова, которая много участвует в шоу и имеет загруженный график. Узнать полный состав участников чемпионата России можно на нашем сайте.

Расписание турнира доступно в материале «СЭ».