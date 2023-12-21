Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание короткой программы пар

Сегодня, 17:00
Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в четверг, 21 декабря, на ледовой арене «Трактор». Программу первого соревновательного дня завершат спортивные пары, которые покажут свои короткие программы. Всего к участию было заявлено 12 дуэтов, однако на турнире выступит всего 10. Начало — 17:00 по московскому времени.
Действующими чемпионами России в парном катании являются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
1. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов
5. Майя Шегай/Игорь Шамшуров
6. Алена Косторная/Георгий Куница
7. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов
8. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
9. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
10. Елизавета Осокина/Артем Грицаенко
Елизавета Кулешова/Владимир Следь исчезли из стартовых списков — следовательно, эта пара снялась с соревнований.
Произвольные программы спортивные пары представят в субботу, 23 декабря. Также будет проведена отдельная жеребьевка на произвольные программы, которая состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация