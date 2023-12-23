Козловский — о целях перехода к Тутберидзе: «Будем вместе собирать ту пару, которую хотим увидеть на Олимпиаде-2026»

Чемпион Европы 2020 Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказал о предварительных итогах после начала сотрудничества с командой Этери Тутберидзе.

В прошлое межсезонье пара Бойкова/Козловский перешла из команды Тамары Москвиной в «Хрустальный».

«Достойные соперники и достойные прокаты. Хотел бы отметить конкуренцию в парном катании, еще с чемпионата России в Саранске никто не выигрывал чемпионат России два раза подряд. Приятно видеть такую ротацию, это свидетельствует о том, что наше поколение не должно расслабляться. Видно, как работают молодые, трудятся и у них это хорошо получается. Поэтому нам главное не сдать свои позиции. Когда я выходил сегодня катать произвольную программу, то видел прокат молодой пары нашего тренера, которая заняла третье место и видел баллы. Поэтому я понимал, что нужно будет покататься хорошо, чтобы попасть даже в тройку.

Большие итоги нашему сотрудничеству лучше подводить по окончанию олимпийского цикла, а если какие-то небольшие и промежуточные, то отмечу положительную динамику. У нас ранее хромали уровни на подкрутке, на тодесе, на вращениях, на дорожке шагов. В этом сезоне все стало намного лучше. Поэтому забавно что вы спросили, ведь и Максим Траньков говорит, что наблюдая за нашей парой он видит эту положительную динамику. Что тодесы стали лучше, катание стало лучше. Мы прибавили в скорости. Так что будем собирать ту пару Бойкова и Козловский, которую хотим увидеть, дай бог, на Олимпиаде 2026 года», — сказал Козловский.

В прошлом году дуэт занял первое место, в этом году на ЧР Бойкова/Козловский остались вторыми.