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Чемпионат России

Сегодня, 16:58

Радионова: «Чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Гуменник взял уже свое золото»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что для нее победителем чемпионата России-2024 стал Петр Гуменник.

«Конкуренция в мужском катании невероятная. Очень подрос уровень, правда, как мы видим, иногда подводит стабильность. Но Семененко, Гуменник и Дикиджи катаются достаточно стабильно. Женя и Петр уже так несколько сезонов катают, а Дикиджи — наша восходящая звезда, которая взлетела очень высоко. В следующем сезоне ему будет непросто удержать ту планку, которую он сейчас задал.

Мне жаль, что Гуменник не выиграл, он тоже заслуживает победу на чемпионате России. Поздравляю Женю с первым местом, это абсолютно заслуженно, но чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Петя взял уже свое золото. Он второй год подряд показывает, что он спокойно может быть лидером», — сказала Радионова «СЭ».

Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла, третье — Петр Гуменник (292,42).

Фигурное катание
Елена Радионова
Петр Гуменник
Татьяна Тарасова
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