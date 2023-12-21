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Чемпионат России

Сегодня, 15:23

Фигурист Тутберидзе Самсонов заявил, что планирует попасть в шестерку сильнейших на чемпионате России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Даниил Самсонов рассказал журналистам о своих задачах на чемпионате России в Челябинске после исполнения короткой программы на турнире.

«Обидно, начиная с этапа в Москве я никогда не срывал сальхов и сегодня с утра сделал сальхов идеальный, а аксель не удавался. Сейчас все было наоборот, поэтому было обидно, я знал, что могу делать сальхов легко, знал, что надо чисто катать и будут хорошие баллы, возможно, это чуть-чуть и поддавило. Но завтра еще целый день, хочется исправить все, что было на предыдущих этапах. Хотел здесь хорошо прокатить две программы. Это главный старт сезона, поэтому конечно хочется в шестерку попасть. После падения чуть потерялся по шагам, никогда не падал с сальхова», — сказал Самсонов.

18-летний фигурист получил за свое выступление 86,97 балла и занял промежуточное пятое место.

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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