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Чемпионат России

Сегодня, 16:43

Мишин поблагодарил фигуриста Семененко за проявленное мужество на чемпионате России

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер Алексей Мишин заявил, что победитель чемпионата России по фигурному катанию Евгений Семененко проявил мужество на первенстве страны, поскольку выступал после двух тяжелых травм, которые он получил в течение года.

По итогам чемпионата России Семененко и Петр Гуменник набрали 295,07 балла. Семененко обошел соперника за счет более высокой технической оценки.

«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу. Он молодец», — сказал Мишин ТАСС.

В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге ударился головой об лед.

В начале сентябре фигурист не выступил на контрольных прокатах сильнейших фигуристов, которые также проходили в Санкт-Петербурге. Мишин рассказал, что это связано с травмой колена, которую спортсмен получил на сборах.

Источник: https://tass.ru/sport/16676527
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Семененко
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