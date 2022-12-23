Мишин поблагодарил фигуриста Семененко за проявленное мужество на чемпионате России

Сегодня, 16:43
Тренер Алексей Мишин заявил, что победитель чемпионата России по фигурному катанию Евгений Семененко проявил мужество на первенстве страны, поскольку выступал после двух тяжелых травм, которые он получил в течение года.
По итогам чемпионата России Семененко и Петр Гуменник набрали 295,07 балла. Семененко обошел соперника за счет более высокой технической оценки.
«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу. Он молодец», — сказал Мишин ТАСС.
В апреле Семененко при исполнении четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге ударился головой об лед.
В начале сентябре фигурист не выступил на контрольных прокатах сильнейших фигуристов, которые также проходили в Санкт-Петербурге. Мишин рассказал, что это связано с травмой колена, которую спортсмен получил на сборах.