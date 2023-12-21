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Чемпионат России

Сегодня, 18:38

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на чемпионате России

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы спортивных пар на чемпионате России-2024.

Пара за свой прокат получила 83,01 балла.

Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 78,95 балла. Тройку сильнейших замыкают Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (76,42).

Алена Косторная и Георгий Куница набрали 63,74 балла и занимают девятое место.

Произвольные программы пары представят в субботу, 23 декабря. Начало — в 12:30 по московскому времени.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Челябинск

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов — 83,01 балла

2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 78,95

3. Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков — 76,42

4. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 75,85

5. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко — 75,68

6. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — 73,82

7. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — 72,77

8. Ясмина Кадырова и Валерий Колесов — 71,47

9. Алена Косторная и Георгий Куница — 63,74

10. Майя Шегай и Игорь Шамшуров — 62,38

Фигурное катание
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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