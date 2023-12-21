На чемпионате России отменили жеребьевку после коротких программ

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение об отмене жеребьевки после ритм-танца и коротких программ на чемпионате России в Челябинске.

В среду вечером ФФККР обьявила, что стартовые номера на произвольную программу будут разыгрываться на жеребьевке с учетом стартовых корзин по разминке.

В итоге стартовые номера будут определяться в обратном порядке с результатами спортсменов по итогам коротких программ и ритм-танца, так же как было на предыдущих соревнованиях.