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Чемпионат России

Сегодня, 13:30

Чемпионат России: смотреть трансляцию и расписание короткой программы мужчин

Мужчины продолжат программу чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионат России по фигурному катанию-2024 продолжится в четверг, 21 декабря, на ледовой арене «Трактор». Программу первого соревновательного дня продолжат мужчины, которые покажут свои короткие программы. Всего к участию было заявлено 18 фигуристов. Начало — 13:30 по московскому времени.

Действующим чемпионом России в мужском одиночном катании является Евгений Семененко.

Порядок выступлений мужчин в короткой программе:

Первая разминка

1. Глеб Лутфуллин
2. Семен Соловьев
3. Петр Гуменник
4. Матвей Ветлугин
5. Роман Савосин
6. Дмитрий Алиев

Вторая разминка

7. Федор Зонов
8. Александр Самарин
9. Даниил Самсонов
10. Алексей Ерохов
11. Марк Кондратюк
12. Андрей Мозалев

Третья разминка

13. Григорий Федоров
14. Илья Яблоков
15. Макар Игнатов
16. Даниил Постарнаков
17. Владислав Дикиджи
18. Евгений Семененко

Произвольные программы мужчины представят в пятницу, 22 декабря. Также будет проведена отдельная жеребьевка на произвольные программы, которая состоится через 15 минут после окончания соревнований в коротких в соответствии с разминками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию первого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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