Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 17:54

Нугуманова: «У нас сейчас не так много девочек, на которых можно обратить внимание с точки зрения катания»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Елизавета Нугуманова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова назвала «СЭ» вероятных победителей чемпионата России по фигурному катанию.

«У женщин... Надеюсь, Сонечка [Муравьева] соберет контент, который она планировала, и все получится. Буду за нее болеть, она выиграет. Но даже не знаю... У нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание — лично для меня так, честно. Вторая — Камила, а кто станет третьей, я даже не знаю, потому что вижу многих, но, чтобы девочки выделялись своим красивым катанием, такого нет. Стала бы я третьей, если бы тренировалась? Не могу так сказать. Если бы я тренировалась, я бы... Очень старалась стать третьей.
Мужчины: Семененко — третий, Марк — второй, Дима Алиев — первый. Хотя вообще я забыла Петю Гуменника, так что пусть они делят первое место», — сказала Нугуманова.

В парах Нугуманова поставила на тройку Мишина/Галлямов — Бойкова/Козловский — Косторная/Куница, в танцах ее тройка выглядит так: Степанова/Букин — Худайбердиева/Базин — Миронова/Устенко.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Нугуманова
0
Читайте также
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Акатьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Петр Гуменник: чемпионат России, короткая программа
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Фигуристки Тутберидзе пропустили тренировку чемпионата России. Почему?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чемпионат России по фигурному катанию: состав участников у танцоров

Чемпионат России по фигурному катанию: кто из звезд и чемпионов не выступит