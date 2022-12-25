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Чемпионат России

Сегодня, 10:12

Авербух — о парном катании: «Хочется, чтобы к нашим лидерам прибавились более молодые ребята»

Мария Гусева
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Продюсер ледовых шоу и хореограф Илья Авербух подвел итоги чемпионата России в парном катании.

«У нас всегда были три пары примерно одного уровня, — цитирует ТАСС Авербуха. — Бойкова и Козловский долгое время не показывали максимума, очень сложный сезон, поздравляю ребят. Очень хочется увидеть новый ближайший резерв в парах. Пары готовятся, хочется, чтобы к нашим маститым лидерам прибавились более молодые ребята, включились в борьбу, как это происходит в других видах».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали двукратными чемпионами России в парном катании. Спортсмены одержали победу на чемпионате страны в Красноярске. Они набрали 234,39 балла по сумме двух выступлений.

Второе место заняли Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Илья Авербух
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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