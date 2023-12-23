Радионова назвала заслуженной победу Петросян на чемпионате России

Чемпионка России по фигурному катанию Елена Радионова в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Аделии Петросян на чемпионате России-2024.

«Аделия заслуженно победила. Она единственная из девушек, у кого вообще было три четверных в программе — два из них она сделала. Она техникой была выше всех. Мне она вообще нравится, как фигуристка. Очень легкая, воздушная. В то же время может катать такие яркие образы, как Майкл Джексон в короткой программе. Поэтому я считаю ее очень перспективной, мне эта фигуристка очень импонирует», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Петросян стала первой, набрав в сумме 246,53 балла. Она выиграла все турниры 2023 календарного года.