Радионова — о чемпионстве Мишиной и Галлямова: «Ребята на каком-то невероятном уровне»

Чемпионка России по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова поделилась с «СЭ» впечатлениями после проката Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России-2024.

«Мне кажется, Мишина и Галлямов настолько стабильны, что их сейчас тяжело обойти. Каждый старт они выдают максимум. Катаются уверенно, четко. Ребята на каком-то невероятном уровне», — сказала Радионова корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате России в Челябинске, набрав по сумме двух выступлений 244,85 балла, что превышает нынешний мировой рекорд, установленный Суй Вэньцзин и Хань Цун (239,88).