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Чемпионат России

Сегодня, 13:34

У фигуриста Грицаенко порвался шнурок во время произвольной программы

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Российский фигурист Артем Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, был вынужден прервать произвольную программу. Во время проката у спортсмена лопнул шнурок. Вместе с партнершей он сразу выскочил за борт. Судьи дали паре 3 минуты на решение проблемы.

В итоге Грицаенко попытался обмотать конек скотчем, чтобы продолжить выступление. Ему удалось уложиться в срок. Далее фигуристы продолжили программу с места, на котором они остановились перед инцидентом. В прокате фигуристы допустили падение с выброса тройной риттбергер — партнерша упала. Остальные элементы были исполнены хорошо.

Из-за вынужденой паузы в выступлении пара получила 5 баллов штраф — что является стандартным в данной ситуации. Всего Осокина и Грицаенко заработали 6 «дедакшенов» — еще один за падение с выброса. В итоге дуэт набрал 127,23 балла за свое выступление и с суммой 202,91 идут на промежуточном четвертом месте.

Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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