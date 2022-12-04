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Чемпионат России

Сегодня, 18:20

Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам

Анна Горшкова
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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4 декабря состоялся личный турнир чемпионата России по прыжкам.

Камила Валиева стала победительницей соревнований. В финале она победила ученицу Плющенко Софью Муравьеву.

В каждом туре плей-офф друг с другом соревновались по два человека — они исполняли по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходил в следующую стадию.

Чемпионат России по прыжкам-2022

Санкт-Петербург

Личный турнир

Женщины

Финал

Софья Муравьева — Камила Валиева — 22,67 (3А, 3А) — 27,55 (4T, 4T)

Фигурное катание
Камила Валиева
Софья Муравьева
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