Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам

Сегодня, 18:20
4 декабря состоялся личный турнир чемпионата России по прыжкам.
Камила Валиева стала победительницей соревнований. В финале она победила ученицу Плющенко Софью Муравьеву.
В каждом туре плей-офф друг с другом соревновались по два человека — они исполняли по два сольных прыжка на выбор. Спортсмен, получивший наибольшее число баллов, проходил в следующую стадию.
Чемпионат России по прыжкам-2022
Санкт-Петербург
Личный турнир
Женщины
Финал
Софья Муравьева — Камила Валиева — 22,67 (3А, 3А) — 27,55 (4T, 4T)