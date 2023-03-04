Жулин — о победе Петросян: «Выиграла абсолютно по делу»

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал победу Аделии Петросян в короткой программе в финале «Гран-при».

«Я видел прокат Петросян, она выиграла абсолютно по делу. Остальные не смогли чисто откатать свои прокаты. Конечно, Петросян заслужила свои баллы для первого места в короткой программе. Она идеально катается, исполнила замечательные элементы», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

Аделия Петросян набрала 85,62 балла и лидирует после короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.