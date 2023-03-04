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Гран-при России

Сегодня, 19:10

Жулин — о победе Петросян: «Выиграла абсолютно по делу»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал победу Аделии Петросян в короткой программе в финале «Гран-при».

«Я видел прокат Петросян, она выиграла абсолютно по делу. Остальные не смогли чисто откатать свои прокаты. Конечно, Петросян заслужила свои баллы для первого места в короткой программе. Она идеально катается, исполнила замечательные элементы», — приводит слова Жулина Metaratings.ru.

Аделия Петросян набрала 85,62 балла и лидирует после короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.

Источник: https://metaratings.ru/news/zhulin-o-petrosyan-vyigrala-absolyutno-po-delu-232800/
Фигурное катание
Аделия Петросян
Александр Жулин
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