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Гран-при России

Сегодня, 17:09

Бестемьянова о победе Петросян в финале «Гран-при России»: «Сегодня она была лучше других»

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» победу Аделии Петросян в финале «Гран-при России» по фигурному катанию.

«Сегодня роскошно катались все девчонки в последней разминке, я поздравляю каждую. Можно сказать — сегодня Аделия Петросян была лучше других. В Красноярске Акатьева была лучше других. У нас нельзя назвать того, кто является номером 1 в России. Такие сильные девчонки — нельзя приговоры выставлять. Аделию, конечно, поздравляю с победой», — сказала Бестемьянова корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Аделия Петросян заняла первое место в финале «Гран-при России», набрав 255,01 балла в сумме за два проката. Второе место заняла Камила Валиева, у которой 241,76 балла. Третье место осталось за Елизаветой Туктамышевой (241,61 балла).

Финал Гран-при России по фигурному катанию смотрите в Okko

Фигурное катание
Аделия Петросян
Наталья Бестемьянова
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