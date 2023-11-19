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Гран-при России

Сегодня, 15:02

Самарин: «Рад, что дожил до конца турнира. Накануне простыл, был пик болезненного состояния»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Александр Самарин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Александр Самарин прокомментировал свое выступление в произвольной программе на пятом этапе российской серии «Гран-при» в Самаре.

— Рад, что я дожил до конца турнира, потому что накануне до отъезда простыл. Вчера был пик болезненного состояния, и я рад, что дотерпел до конца без капитальных срывов. Сегодня получился лутц, но на второй я понял, что не стоит идти. Тяжело ехать в таком состоянии. Произвольная — это всегда затруднительно, но сейчас по-особенному.

Спасибо зрителям очень тепло встречают, это приятно. Не понимаю даже, отчего такая любовь конкретно здесь ко мне (смеется). Спасибо больше Стасу Захарову, что приехал сюда со мной и многое сделал для того, чтобы мы дожали этот старт. Все мысли и энергию посылал ко мне, и мы справились. Рад, что получилось попасть на пьедестал. Еще больше был бы рад, если бы не допускал вчера и сегодня ошибки, но в таких обстоятельствах я был бы рад просто доехать до конца короткую и произвольную программу, а то, что получилось хорошо доехать — так это вообще замечательно, — сказал Самарин.

Александр набрал 263,21 балла за прокат и занял третье место.

Фигурное катание
Александр Самарин
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