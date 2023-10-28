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Гран-при России

Сегодня, 14:10

Фигурист Ходыкин прокомментировал судейство на этапе «Гран-при» в Красноярске

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист, призер чемпионата Европы Денис Ходыкин в комментарии «СЭ» оценил выступление его новой пары с Таисией Собининой. Спортсмены получили 63,40 балла и стали лишь пятыми. Неделю назад их партнерша по группе Алена Косторная раскритиковала российское судейство.

— На самом деле, посмотрели распечатки, все по делу. Видим, куда должны работать, мы учли замечания, которые нам сказали после контрольных прокатов, видно, что у нас получилось эти моменты исправить. Видим, над чем работать дальше. Нам, конечно, пока все дается с трудом. Приходится слишком много о чем думать, чтобы выполнять, нет ощущения исполнения на автомате. В любом случае рады соревновательному дебюту, вообще приятно кататься на публике, видеть, когда тебе хлопает Елена Анатольевна Чайковская после проката.

Рады получить оценку нашему катанию, это первая оценка того, что мы накатали, нашей пары вообще. От этого будем отталкиваться, будем работать дальше. В том числе над тем, чтобы нравиться всем, — сказал Ходыкин «СЭ».

Фигурное катание
Таисия Собинина/Денис Ходыкин
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