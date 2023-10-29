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Гран-при России

Сегодня, 21:43

Попова считает, что Шанаевой и Дрозду будет тяжело дойти до уровня Степановой и Букина

Алина Савинова
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Хореограф Бетина Попова назвала заслуженной победу Александры Степановой и Ивана Букина на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Второе место в соревнованиях танцевальных дуэтов заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд. Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими.

«Я думаю, что программы Саши Степановой и Ивана Букина — самые выдающиеся на данный момент. Мне кажется, что они уже много лет выступают на высочайшем уровне, а Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые на втором месте, можно сказать, только начинают свою профессиональную карьеру. Они не так давно встали в пару, и дойти до уровня Степановой и Букина им будет тяжело», — цитирует RT Попову.

Четвертый этап «Гран-при России» пройдет в Казани с 10 по 13 ноября.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1223745-popova-stepanova-bukin
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
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